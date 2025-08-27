السوداني يعلن خطة تخص الدفاع المدني: بناء 100 مفرزة وتجهيز بـ340 عجلة جديدة

ورحب في كلمة له خلال المؤتمر بالوفود المشاركة، مؤكداً اهمية الخروج بتوصيات ونتائج تسهم في الدفع بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل اهم الاعمال وأكثرها نبلاً، مبيناً ان المهمات التي يؤديها رجال الدفاع المدني تمثل خط الصد الأول في منع استمرار الكوارث ومعالجة آثارها وإنقاذ حياة وممتلكات الناس.واشاد السوداني بالدور الكبير للعاملين في أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية وتضحياتهم من أجل إنقاذ المواطنين، مبيناً إنهم رسل السلام والوحدة بين البلدان وشعوبها أثناء الكوارث والحوادث الطبيعية، مذكراً بوقفة الدفاع المدني العراقي ومعه عدد من الأجهزة الشقيقة والصديقة مع الشقيقة حين تعرضت مؤخراً غابات مناطقها الساحلية إلى حرائق واسعة.وأشار رئيس الى جرائم الحرب الوحشية في غزة واستهداف موظفي الإغاثة والدفاع المدني والصحة، بالإضافة إلى ما يتعرض له من اعتداءات مستمرة تستدعي من استنفار الجهود من أجل المساعدة وإزالة آثار الاعتداءات.وبين، "نعول على القيمة الإنسانية لدى أجهزتنا ومؤسساتنا في تعزيز أواصر الإخوة والمحبة بين شعوبنا، ورفعنا شعار الخدمة، وجعلنا التنمية هدفاً ووسيلة للارتقاء بواقع الذي عانت مؤسساته على مدى عقود".وأضاف ان حكومتنا أولت اهتماماً بالدفاع المدني وتطويره، واتخذت إجراءات وقائية وتدابير لمنع الحوادث أو التقليل من آثارها، لافتا الى ان تنفيذ الخطط التنموية والقيام بالمشاريع الكبرى في البلاد لا يمكن ان تنجح من دون منظومة دفاع مدني متطورة وقوية وفعالة.وتابع، "اعتمدنا معايير ومواصفات عالمية وتكنولوجيا حديثة في انشاء المدن التي تضم نحو مليون وحدة سكنية في وعدد من المحافظات".وكشف انه جرى إعداد التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44 لسنة 2013) ورفعه إلى لإقراره، وتم استحداث وتشكيل معهد الدفاع المدني لإعداد وتدريب كوادر الإطفاء والسلامة، وكوادر الوزارات الأخرى على إجراءات السلامة والأمان.وأكمل السوداني، "وضعنا برنامجاً لإشراك الكوادر الفنية المتخصصة في الدورات الخارجية، والتعاون مع المؤسسات العالمية لتبادل الخبرات واكتساب المهارات"، مشيرا الى ان مجلس الوزراء أقر بناء (100) مفرزة دفاع مدني نموذجية وتسليمها نهاية العام الحالي، لتقليل زمن الاستجابة في معالجة الحرائق.كما تقرر تجهيز بـ (340) عجلة استجابة سريعة صغيرة الحجم لمعالجةِ الحرائق في المناطق ذات الطرق الضيقة، وتم تجهيز الدفاع المدني بأكثر من (150) عجلة إطفاء تخصصية، وأكثر من (120) عجلة حوضية، مع عجلات اختصاصية لإطفاء البنايات العالية، بالإضافة الى تعيين أكثر من (500) منتسب في مراكز الدفاع المدني لتعويض حالات التقاعد وسد النقص في المراكز المستحدثة، بحسب السوداني.