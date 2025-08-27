السوداني يعلن خطة تخص الدفاع المدني: بناء 100 مفرزة وتجهيز بـ340 عجلة جديدة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"اليونيسف" تكشف حصيلة صادمة تخص الأطفال في السودان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538557-638918923428777299.jpeg
السوداني يعلن خطة تخص الدفاع المدني: بناء 100 مفرزة وتجهيز بـ340 عجلة جديدة
سياسة
2025-08-27 | 07:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
398 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
رعى رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
، اليوم الاربعاء،
مؤتمر رؤساء
أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية (الدفاع المدني) بدورته العشرين في العاصمة
بغداد
، بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية في
الدول العربية
.
ورحب
السوداني
في كلمة له خلال المؤتمر بالوفود المشاركة، مؤكداً اهمية الخروج بتوصيات ونتائج تسهم في الدفع بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل اهم الاعمال وأكثرها نبلاً، مبيناً ان المهمات التي يؤديها رجال الدفاع المدني تمثل خط الصد الأول في منع استمرار الكوارث ومعالجة آثارها وإنقاذ حياة وممتلكات الناس.
واشاد السوداني بالدور الكبير للعاملين في أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية وتضحياتهم من أجل إنقاذ المواطنين، مبيناً إنهم رسل السلام والوحدة بين البلدان وشعوبها أثناء الكوارث والحوادث الطبيعية، مذكراً بوقفة الدفاع المدني العراقي ومعه عدد من الأجهزة الشقيقة والصديقة مع الشقيقة
سوريا
حين تعرضت مؤخراً غابات مناطقها الساحلية إلى حرائق واسعة.
وأشار رئيس
مجلس الوزراء
الى جرائم الحرب الوحشية في غزة واستهداف موظفي الإغاثة والدفاع المدني والصحة، بالإضافة إلى ما يتعرض له
لبنان
من اعتداءات مستمرة تستدعي من
الدول العربية
استنفار الجهود من أجل المساعدة وإزالة آثار الاعتداءات.
وبين، "نعول على القيمة الإنسانية لدى أجهزتنا ومؤسساتنا في تعزيز أواصر الإخوة والمحبة بين شعوبنا، ورفعنا شعار الخدمة، وجعلنا التنمية هدفاً ووسيلة للارتقاء بواقع
العراق
الذي عانت مؤسساته على مدى عقود".
وأضاف ان حكومتنا أولت اهتماماً بالدفاع المدني وتطويره، واتخذت إجراءات وقائية وتدابير لمنع الحوادث أو التقليل من آثارها، لافتا الى ان تنفيذ الخطط التنموية والقيام بالمشاريع الكبرى في البلاد لا يمكن ان تنجح من دون منظومة دفاع مدني متطورة وقوية وفعالة.
وتابع، "اعتمدنا معايير ومواصفات عالمية وتكنولوجيا حديثة في انشاء المدن التي تضم نحو مليون وحدة سكنية في
بغداد
وعدد من المحافظات".
وكشف انه جرى إعداد التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44 لسنة 2013) ورفعه إلى
مجلس النواب
لإقراره، وتم استحداث وتشكيل معهد الدفاع المدني لإعداد وتدريب كوادر الإطفاء والسلامة، وكوادر الوزارات الأخرى على إجراءات السلامة والأمان.
وأكمل السوداني، "وضعنا برنامجاً لإشراك الكوادر الفنية المتخصصة في الدورات الخارجية، والتعاون مع المؤسسات العالمية لتبادل الخبرات واكتساب المهارات"، مشيرا الى ان مجلس الوزراء أقر بناء (100) مفرزة دفاع مدني نموذجية وتسليمها نهاية العام الحالي، لتقليل زمن الاستجابة في معالجة الحرائق.
كما تقرر تجهيز
مديرية الدفاع المدني
بـ (340) عجلة استجابة سريعة صغيرة الحجم لمعالجةِ الحرائق في المناطق ذات الطرق الضيقة، وتم تجهيز الدفاع المدني بأكثر من (150) عجلة إطفاء تخصصية، وأكثر من (120) عجلة حوضية، مع عجلات اختصاصية لإطفاء البنايات العالية، بالإضافة الى تعيين أكثر من (500) منتسب في مراكز الدفاع المدني لتعويض حالات التقاعد وسد النقص في المراكز المستحدثة، بحسب السوداني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
100 مفرزة نموذجية جديدة وطائرات إطفاء: الدفاع المدني يطور قدراته في العراق
04:05 | 2025-08-10
وزير الداخلية يعلن التعاقد على مئات العجلات بمجال الدفاع المدني
07:51 | 2025-08-27
محافظ بغداد يعلن تخصيص أكثر من (500) عجلة لدعم خطة الزيارة الأربعينية
08:28 | 2025-08-07
الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق البصرة
08:15 | 2025-07-21
السوداني يعلن خطة تخص الدفاع المدني
بناء 100 مفرزة وتجهيز بـ340 عجلة جديدة
مديرية الدفاع المدني
قانون الدفاع المدني
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
الدول العربية
مديرية الدفاع
شياع السوداني
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
أمن
60.71%
04:55 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
17.25%
03:52 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:52 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
محليات
12.72%
02:53 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
02:53 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
محليات
9.33%
02:21 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
02:21 | 2025-08-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
اخترنا لك
رئيس الوزراء يوجه بشان مشروع خط سكك حديد كربلاء- النجف
12:09 | 2025-08-27
الكونغرس يبدي رغبة الإدارة الأمريكية التعاون الوثيق مع العراق لاستقرار في المنطقة
09:51 | 2025-08-27
مجلس النواب يرفع جلسته بعد 18 دقيقة من عقدها
08:55 | 2025-08-27
البرلمان يُصوت على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق الفقه الجعفري
08:53 | 2025-08-27
البرلمان يعقد جلسة جديدة بحضور 167 نائبا
08:38 | 2025-08-27
السامرائي يلتقي أعضاء العزم ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة
08:08 | 2025-08-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.