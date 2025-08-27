Alsumaria Tv
"اليونيسف" تكشف حصيلة صادمة تخص الأطفال في السودان
السوداني يعلن خطة تخص الدفاع المدني: بناء 100 مفرزة وتجهيز بـ340 عجلة جديدة

سياسة

2025-08-27 | 07:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يعلن خطة تخص الدفاع المدني: بناء 100 مفرزة وتجهيز بـ340 عجلة جديدة
398 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

رعى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مؤتمر رؤساء أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية (الدفاع المدني) بدورته العشرين في العاصمة بغداد، بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية في الدول العربية.

ورحب السوداني في كلمة له خلال المؤتمر بالوفود المشاركة، مؤكداً اهمية الخروج بتوصيات ونتائج تسهم في الدفع بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل اهم الاعمال وأكثرها نبلاً، مبيناً ان المهمات التي يؤديها رجال الدفاع المدني تمثل خط الصد الأول في منع استمرار الكوارث ومعالجة آثارها وإنقاذ حياة وممتلكات الناس.

واشاد السوداني بالدور الكبير للعاملين في أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية وتضحياتهم من أجل إنقاذ المواطنين، مبيناً إنهم رسل السلام والوحدة بين البلدان وشعوبها أثناء الكوارث والحوادث الطبيعية، مذكراً بوقفة الدفاع المدني العراقي ومعه عدد من الأجهزة الشقيقة والصديقة مع الشقيقة سوريا حين تعرضت مؤخراً غابات مناطقها الساحلية إلى حرائق واسعة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى جرائم الحرب الوحشية في غزة واستهداف موظفي الإغاثة والدفاع المدني والصحة، بالإضافة إلى ما يتعرض له لبنان من اعتداءات مستمرة تستدعي من الدول العربية استنفار الجهود من أجل المساعدة وإزالة آثار الاعتداءات.

وبين، "نعول على القيمة الإنسانية لدى أجهزتنا ومؤسساتنا في تعزيز أواصر الإخوة والمحبة بين شعوبنا، ورفعنا شعار الخدمة، وجعلنا التنمية هدفاً ووسيلة للارتقاء بواقع العراق الذي عانت مؤسساته على مدى عقود".

وأضاف ان حكومتنا أولت اهتماماً بالدفاع المدني وتطويره، واتخذت إجراءات وقائية وتدابير لمنع الحوادث أو التقليل من آثارها، لافتا الى ان تنفيذ الخطط التنموية والقيام بالمشاريع الكبرى في البلاد لا يمكن ان تنجح من دون منظومة دفاع مدني متطورة وقوية وفعالة.

وتابع، "اعتمدنا معايير ومواصفات عالمية وتكنولوجيا حديثة في انشاء المدن التي تضم نحو مليون وحدة سكنية في بغداد وعدد من المحافظات".

وكشف انه جرى إعداد التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44 لسنة 2013) ورفعه إلى مجلس النواب لإقراره، وتم استحداث وتشكيل معهد الدفاع المدني لإعداد وتدريب كوادر الإطفاء والسلامة، وكوادر الوزارات الأخرى على إجراءات السلامة والأمان.

وأكمل السوداني، "وضعنا برنامجاً لإشراك الكوادر الفنية المتخصصة في الدورات الخارجية، والتعاون مع المؤسسات العالمية لتبادل الخبرات واكتساب المهارات"، مشيرا الى ان مجلس الوزراء أقر بناء (100) مفرزة دفاع مدني نموذجية وتسليمها نهاية العام الحالي، لتقليل زمن الاستجابة في معالجة الحرائق.

كما تقرر تجهيز مديرية الدفاع المدني بـ (340) عجلة استجابة سريعة صغيرة الحجم لمعالجةِ الحرائق في المناطق ذات الطرق الضيقة، وتم تجهيز الدفاع المدني بأكثر من (150) عجلة إطفاء تخصصية، وأكثر من (120) عجلة حوضية، مع عجلات اختصاصية لإطفاء البنايات العالية، بالإضافة الى تعيين أكثر من (500) منتسب في مراكز الدفاع المدني لتعويض حالات التقاعد وسد النقص في المراكز المستحدثة، بحسب السوداني.
رئيس الوزراء يوجه بشان مشروع خط سكك حديد كربلاء- النجف
12:09 | 2025-08-27
الكونغرس يبدي رغبة الإدارة الأمريكية التعاون الوثيق مع العراق لاستقرار في المنطقة
09:51 | 2025-08-27
مجلس النواب يرفع جلسته بعد 18 دقيقة من عقدها
08:55 | 2025-08-27
البرلمان يُصوت على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق الفقه الجعفري
08:53 | 2025-08-27
البرلمان يعقد جلسة جديدة بحضور 167 نائبا
08:38 | 2025-08-27
السامرائي يلتقي أعضاء العزم ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة
08:08 | 2025-08-27

