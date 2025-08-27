الكونغرس يبدي رغبة الإدارة الأمريكية التعاون الوثيق مع العراق لاستقرار في المنطقة

وقال ‏‎ لرئيس في بيان ورد لـ ان "رئيس استقبل، اليوم الأربعاء، وفداً من الأمريكي ضم عضوي ؛ عن الحزب الجمهوري دارين لحوّد، وعن الحزب الديمقراطي ستيف كوهن، حيث جرى بحث تطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات".‏‎ورحب "بزيارة الوفد الضيف الى ، وأثنى على سعيهم لتوثيق العلاقات الثنائية، ولاسيما ضمن مجالات اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، مؤكداً "حرص على تعزيز التعاون المشترك مع ، خصوصاً في مجالي الطاقة والاستثمار".‏‎وجرى استعراض الأوضاع في المنطقة، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء الى "موقف العراق الثابت والداعم للحوار من أجل فرض الأمن والاستقرار وتوسيع نطاق العلاقة ليشمل مختلف القطاعات".‏‎من جانبه، عبر وفد الكونغرس عن إعجابهم "بالتطور الحاصل في العراق من بناء واستقرار، وشكروا العراق على التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب"، مشيدين "بمستوى العلاقة بين البلدين واعتبروها علاقة جوهرية للولايات المتحدة".ووصفوا "العراق بالشريك المهم"، لافتين الى "رغبة بالتعاون الوثيق مع العراق والعمل معه من اجل الاستقرار في عموم المنطقة".