رئيس الوزراء يوجه بشان مشروع خط سكك حديد كربلاء- النجف

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خصص لمتابعة مشروع خط الرابطة بين مدينتي؛ المقدّسة، والنجف الأشرف، بحضور وزير النقل، ووكيل ، وعدد من المستشارين والمديرين العامين للدوائر المعنية".وأشار خلال الاجتماع، الى "أهمية هذا المشروع الحيوي للدولة والمواطن، الا انه للأسف تأخر كثيرا"، مؤكداً "على ضرورة العمل لتجاوز أي عقبات بيروقراطية تقف أمام إتمامه، وباقي المشاريع المهمة التي تقدم خدمة فاعلة للمواطنين، وتيسّر من حركة الانتقال بين المدن المقدّسة وإليها، وانسيابية الزيارات المليونية".وبين رئيس مجلس الوزراء أن "المشروع هو جزء من استحقاق الخدمات في المدن وخدمتها، وسيسهم في تفعيل نشاط القطّاع الخاص، وزيادة كفاءة الانتقال بالسكك الحديدية، فضلاً عن التمهيد لربطها لاحقاً بباقي العتبات في وسامراء"، موجها "بإحالة المشروع الى الهيأة الوطنية للاستثمار، ورفع التعديل الى مجلس الوزراء لإقراره".