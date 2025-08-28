السيد الصدر يصدر توجيهاً بشأن ولادة الرسول الكريم محمد (ص)

وقال في تدوينة له على منصة (اكس)، تابعتها ، انه "على كل محبّي شهيد الله وشهيد الجمعة أن لا ينسوا وصية مرجعهم بزيارة في الأشرف في ولادة صلى الله عليه وآله، ففي ذلك نصرة للدين والمذهب والانتماء".وتابع: "نعم فيه نصرة لله ولرسوله ولوليّه ولمرجعنا الشهيد الناطق بالحق.. فمن ثبت فلا يقصر بذلك، والسلام على الله ووصيّه والسلام على نائب المعصومين في غيبتهم".