في دمشق.. الشطري والشرع يناقشان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب

بحث رئيس والرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، الخميس، أمن الحدود ومكافحة الإرهاب.





وقالت ، "رئيس يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق"، موضحة أن الطرفين "يناقشان مواضيع أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وأوضاع الجالية العراقية في ".وأضافت أن "رئيس جهاز المخابرات والرئيس السوري يتفقان على زيادة التعاون الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونقلت "واع" عن مصدر قوله، "زيارة رئيس جهاز المخابرات إلى دمشق جاءت بتوجيه من ".

وأضاف أن "رئيس جهاز المخابرات نقل رسالة رئيس الوزراء إلى الرئيس السوري تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز التحديات المشتركة".