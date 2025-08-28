​​السامرائي يزور قيادة سامراء ويلتقي الشمري ويشيد بجهود الحكومة لدعمها للملفين الأمني والخدمي

وقال التحالف في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، اليوم الخميس، مقر ، حيث التقى ، ، واطّلع في والأقسام التابعة لها على سير الخطط الأمنية والإجراءات الميدانية الخاصة بتأمين الزائرين".

وأثنى السامرائي وفق البيان على "الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والأجهزة الأمنية في "، معبّراً عن شكره لوزير الداخلية الفريق لـ"جهوده المباشرة في إدارة الملف الأمني".

وأكد تقديره العالي لـ"دور رئيس الحكومة المهندس في دعمه المتميز لهذا الملف، وما يرافقه من إجراءات تسهم في حفظ الأمن والاستقرار وتوفير الأجواء المناسبة لراحة الزائرين وحماية المواطنين".



ورافق السامرائي في هذه الزيارة بحسب البيان "نائب محافظ ، وأحد أعضاء مجلس المحافظة، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين القيادات المحلية والوطنية لدعم الجهود الأمنية والخدمية في مدينة سامراء".