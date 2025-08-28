الصفحة الرئيسية
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538744-638919999676571002.jpg
السامرائي يزور قيادة سامراء ويلتقي الشمري ويشيد بجهود الحكومة لدعمها للملفين الأمني والخدمي
سياسة
سياسة
2025-08-28 | 13:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
117 شوهد
زار رئيس تحالف العزم مثنّى
السامرائي
، اليوم الخميس، مقر
قيادة منطقة سامراء
، والتقى
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، وأشاد بجهود الحكومة ممثلة برئيسها لدعمها للملفين الأمني والخدمي.
وقال التحالف في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى
السامرائي
، اليوم الخميس، مقر
قيادة منطقة سامراء
، حيث التقى
وزير الداخلية
،
الفريق عبد الأمير الشمري
، واطّلع في
مركز القيادة
والأقسام التابعة لها على سير الخطط الأمنية والإجراءات الميدانية الخاصة بتأمين الزائرين".
وأثنى السامرائي وفق البيان على "الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والأجهزة الأمنية في
سامراء
"، معبّراً عن شكره لوزير الداخلية الفريق
عبد الأمير الشمري
لـ"جهوده المباشرة في إدارة الملف الأمني".
وأكد تقديره العالي لـ"دور رئيس الحكومة المهندس
محمد شياع السوداني
في دعمه المتميز لهذا الملف، وما يرافقه من إجراءات تسهم في حفظ الأمن والاستقرار وتوفير الأجواء المناسبة لراحة الزائرين وحماية المواطنين".
ورافق السامرائي في هذه الزيارة بحسب البيان "نائب محافظ
صلاح الدين
، وأحد أعضاء مجلس المحافظة، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين القيادات المحلية والوطنية لدعم الجهود الأمنية والخدمية في مدينة سامراء".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
السامرائي يزور الأنبار لدعم الكفاءات في الاستحقاقات المقبلة
14:12 | 2025-07-19
الحلبوسي يلتقي محافظ بغداد الجديد وتضافر سياسي لدعم الحكومة المحلية
06:54 | 2025-07-28
السامرائي: رفع الساتر الأمني بداية حقيقية لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة سامراء
12:43 | 2025-07-12
ألمانيا تشيد بـ"التعاطي الفعال" للحكومة العراقية مع الملفات الدولية ونجاحها بملف النازحين
07:58 | 2025-07-29
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
محليات
35.37%
10:11 | 2025-08-27
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
10:11 | 2025-08-27
ملاكمة وعارضة أزياء المانية تصبح "زوجة ثالثة" لداعية اسلامي
دوليات
22.74%
02:39 | 2025-08-27
ملاكمة وعارضة أزياء المانية تصبح "زوجة ثالثة" لداعية اسلامي
02:39 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
محليات
21.65%
10:07 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
10:07 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
20.24%
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
المزيد
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
برلماني: قانون الحشد سيرحل الى الدورة البرلمانية الجديدة.. هذا السبب
16:59 | 2025-08-28
تصميم: هدر واضح للمال العام وفساد بموانئ العراق وعقود الارصفة النفطية
16:25 | 2025-08-28
تحذيرات من كارثة وأزمة حقيقية خلال الصيف المقبل بسبب المياه
15:30 | 2025-08-28
في دمشق.. الشطري والشرع يناقشان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب
13:23 | 2025-08-28
المجلس الأعلى للمياه يقرر مفاتحة الجانبين التركي والايراني لزيادة الاطلاقات المائية
12:35 | 2025-08-28
السيد الصدر يصدر توجيهاً بشأن ولادة الرسول الكريم محمد (ص)
12:05 | 2025-08-28
