الشرع يكشف تفاصيل مثيرة: اطراف في العراق حاولت استثماري.. وفضّلت التعامل مع الحكومة

وقال الشرع، في اللقاء وتابعته ، انه "اثناء دخولنا إلى محافظة حلب، كان عندي كذا عين على كثير من الأطراف وأحد العيون كانت على وأتابع آثار المشهد العسكري في على الجانب العراقي رغم كوني مضغوط ومشغول كثير بتكتيكات المعركة نفسها، لكن المعركة ليست عسكرية فقط فأنت تحتاج الكثير من الأدوات حتى تنجح".وأضاف: "كان هناك ضغط على وكان هو رافض لهذا الضغط، لذلك لجأت لطمأنة الحالة العراقية والشعب أولا، ثم اردت ان اقوي موقف السوداني، فسارعت بإرسال رسالة مباشرة عبر الفيديو الذي صورته وهو كان في البرلمان واعتقد أنه هنا سيأخذ قرار فخشيت أن يأخذ قرار غلط فساعدته في فيديو سريع، وهو استجاب له ولقط الفكرة بشكل جيد وآثر أن يكون له قرار إيجابي في الحالة السورية".وكشف ان "هناك اطرافا كثيرة كانت تحاول استثمار الحالة السورية بسبب الاستقطاب الطائفي الموجود في العراق، وانا رفضت فتح الباب وقلت ندخل البيوت من أبوابها وفضلت التعامل مع ، وانا ملتزم بهذا الخط الى اليوم معهم".