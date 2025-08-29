الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538808-638920599784528663.jpg
رئيس تحالف العزم: الاعتزاز بالكفاءات الوطنية جزء من التكاتف الاجتماعي
سياسة
2025-08-29 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
80 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
زار رئيس تحالف العزم،
مثنى السامرائي
، اليوم الجمعة، قضاء الضلوعية للقاء المهندس إسراج محمد حواس والاطمئنان على صحته، فيما أكد اعتزاز تحالف العزم بكفاءاته وأبنائه المخلصين، وحرصه على متابعة شؤونهم والاطمئنان عليهم، بما يعزز روح التكاتف والتضامن الاجتماعي الذي يميّز أبناء
صلاح الدين.
وقال
السامرائي
في بيان ورد للسومرية نيوز، "زرنا قضاء الضلوعية، حيث التقينا بالمهندس إسراج محمد حواس للاطمئنان على صحته، في إطار التواصل الدائم مع الشخصيات الاجتماعية والكفاءات الوطنية".
وأضاف انه خلال الزيارة، تمنّينا له الشفاء العاجل ودوام العافية، وأكدنا اعتزاز تحالف العزم بكفاءاته وأبنائه المخلصين، وحرصه على متابعة شؤونهم والاطمئنان عليهم، بما يعزز روح التكاتف والتضامن الاجتماعي الذي يميّز أبناء
صلاح الدين.
