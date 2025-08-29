مستشار رئيس البرلمان يثمن دور القضاء والنزاهة بحماية الانتخابات

وقال في بيان ورد لـ ، "نثمن الدور الكبير الذي يقوم به وهيأة النزاهة، ومن خلال إبطال القوات الأمنية بجميع صنوفها لحماية الانتخابات من عمليات شراء البطاقات الانتخابية مقابل وعود بالتعيين أو منح رواتب".وأضاف ان "ثقتنا عالية بالقضاء العراقي الذي اثبت في مختلف الظروف انه صمام أمان حقيقي لاستقرار بلدنا، وسلامة النظام القائم على الدستور والقانون"، لافتا الى "اننا نطمح إلى تمثيل أبناء شعبنا وتحقيق طموحاتهم وحماية حقوقهم".