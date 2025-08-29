السامرائي ينعى "رفيق دربه"

وقال في منشور له: "أعزّي نفسي برحيل صديق العمر ورفيق الدرب، المغفور له بإذن الله عرب، الذي كان الأخ والصديق الأقرب لي في كل مراحل حياتي، واليوم أفقد برحيله صديقاً شاركني مسيرة الحياة والعمل ولازال، وسيبقى أثره وخلقه الكريم شاهداً على كل لحظة عشناها معاً".واتم: "رحمك الله يا عمار واسعة، وجعل مثواك الجنة، وألهمنا وأهلك وذويك ومحبيك وجميع أصدقائنا الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه ".