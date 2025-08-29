السفارة الأمريكية: الأنباء عن رحيل قواتنا من بغداد بشكل كامل غداً غير دقيقة

وقال متحدث باسم السفارة في بيان ورد لـ ، إن "الأنباء التي تشير بأن القوات الأمريكية ستخلي بشكل كامل ابتداءً من يوم غد غير دقيقة".وأضاف "وفقًا للبيان المشترك الصادر في ٢٧ ٢٠٢٤، الذي أعلن عن لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة في ، فإن – عملية العزم الصلب تواصل العمل حاليًا وفق الجدول الزمني المتفق عليه لانتقال قوات التحالف نحو إنهاء العمليات العسكرية في العراق".وتابع المتحدث "كما هو موضح في البيان المشترك، فإن هذا يمثل التطور الطبيعي لمهمة التحالف العسكرية في العراق باتجاه علاقة أمنية ثنائية أكثر تقليدية".وأشار إلى أنه "بخصوص التفاصيل المتعلقة بخططنا وعملياتنا العسكرية، نُحيلكم إلى الأميركية".