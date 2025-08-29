السامرائي يبحث مع أمير قبيلة العبادة قضايا تخص نينوى

وقال للسامرائي في بيان ورد لـ ، عن الأخير "زار اليوم الشيخ براق الكعود أمير العبادة وذلك في قرية ريحانية العبادة التابعة لقضاء ، وتأتي هذه الزيارة في إطار اللقاءات التي يجريها مع القيادات الاجتماعية والعشائرية في مختلف المناطق".وأضاف، ان "اللقاء جرى خلاله التباحث حول قضايا تخص أبناء القضاء وما يواجهونه من تحديات، مع التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به القيادات العشائرية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التواصل بين المجتمع والدولة، بما يسهم في خدمة أهالي عامة وتلعفر بشكل خاص".