توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
الأمم المتحدة تحذر من تفشي الفساد في العراق
2025-08-30 | 03:49
السومرية نيوز
ـ سياسي
حذر رئيس بعثة
الأمم المتحدة
في
العراق محمد
الحسان، اليوم السبت، من تفشي الفساد وعدم محاسبة في
العراق
.
وقال الحسان في
مؤتمر مكافحة الفساد
في جامعة وارث
الأنبياء
حضرته
السومرية نيوز
، ان "محاربة الفساد واجب ومسؤولية دينية واخلاقية والمجتمعات الفاسدة لاتقم لها قائمة"، مشيرا الى ان " بعثت
الأمم المتحدة
في
العراق
عملت على مدى السنوات الماضية ولا تزال على وضع برامج واضحة لمكافحة الفساد".
وتابع، ان "البعثة سعت على مدى السنوات إلى تعزيز قدرات الهيئات الرقابية في مجال التحقق والشفافية كما وضعت نظم وأسس إذا طبقت ستسعى إلى ترسيخ قضاء نزيه مستقلا خالي من الفساد".
وأضاف، انه " أخشى على أي بلد
عزيز
كالعراق ان ينتشر فيه ويتفشى الفساد ولا احصره في الفساد السياسي فحسب وهو خطير جدا بال في الفساد بمفهومه الواسع سواء كان فساد اخلاقي أو ماليا أو اداريا أو قضائيا"، لافتا الى "ضرورة تعزيز معايير النزاهة واستقلال القضاء والشفافية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين بدون انتقاد واريد من قلب حريص على هذا الوطن للجميع إلى توخي النزاهة والتحلي بالمسؤولية حفاظا على مسيرة هذا الوطن".
رسميا وللمرة الأولى.. الأمم المتحدة تعلن تفشي المجاعة في غزة
09:37 | 2025-08-22
للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط.. الأمم المتحدة تعلن رسميا تفشي المجاعة بغزة
05:49 | 2025-08-22
العراق يبحث مع الأمم المتحدة تمكين كوادره من الارتقاء بإدارة ملف حقوق الإنسان
08:43 | 2025-07-28
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من أي "تدخل عسكري إضافي" في المنطقة
13:31 | 2025-06-18
الحسان
الامم المتحدة
الفساد
مؤتمر مكافحة الفساد
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
العراق محمد
سومرية نيوز
السومرية
المفسدين
الأنبياء
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
35.38%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
دوليات
27.55%
02:32 | 2025-08-29
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
02:32 | 2025-08-29
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
اقتصاد
18.77%
03:34 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
03:34 | 2025-08-30
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
محليات
18.3%
18:41 | 2025-08-29
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
18:41 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
الكلداني يطالب الخنجر بالاعتذار عن مفردة "الغوغائيين" وتوضيح الجهة المقصودة
07:00 | 2025-08-30
اول رد من السفارة الأوكرانية بالعراق بشأن تدريب مسلحين وتصنيع طائرات مسيرة
06:41 | 2025-08-30
الشرع يثير تفاعلاً بجملة "كان لي عين على العراق"
05:03 | 2025-08-30
تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية
16:30 | 2025-08-29
السامرائي يبحث مع أمير قبيلة العبادة قضايا تخص نينوى
12:31 | 2025-08-29
السفارة الأمريكية: الأنباء عن رحيل قواتنا من بغداد بشكل كامل غداً غير دقيقة
11:42 | 2025-08-29
