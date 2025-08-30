اول رد من السفارة الأوكرانية بالعراق بشأن تدريب مسلحين وتصنيع طائرات مسيرة

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، ان "الانباء التي نقلتها بعض وسائل الإعلام حول تورط الجانب الأوكراني في تدريب مسلحين أو تصنيع طائرات مسيّرة للاستخدام غير القانوني داخل أو ، هي عارية عن ".وأضافت ان "أوكرانيا لم تنخرط مطلقاً، ولا تنخرط حالياً، في أي نشاط يتعلق بتدريب أفراد على أعمال مسلّحة أو تصنيع طائرات مسيّرة خارج أراضيها"، مشيرة إلى أن "تلك الادعاءات معلومات مضللة لا تستند إلى أي أساس من الحقائق وتهدف إلى تشويه سمعة أوكرانيا وقيادتها".‏ودعت السفارة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمصادر الرسمية والموثوقة في تغطية الأخبار، وتجنب تداول الشائعات أو التقارير غير المؤكدة التي من شأنها تضليل الرأي العام".