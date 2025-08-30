مباحثات هاتفية بين السوداني وماكرون حول ملفات متعددة وتحذير من مخاطر حرب جديدة

وأشار وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، إلى "الجهود التي تجريها الحكومة بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي في لبحث قضايا المنطقة، مؤكداً أهمية الزيارة المرتقبة لماكرون إلى بغداد، كما جدّد تقدير للموقف الفرنسي المبدئي من القضية الفلسطينية، وشدد على أن الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية تمثل سابقة خطيرة تزيد من تعقيد الوضع الدولي، وتضع النظام العالمي أمام تحديات حقيقية".وأكّد رئيس أن "العراق يركّز على التنمية الاقتصادية، بما يمتلكه من دور بنّاء في المنطقة، وحذَّر من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقراها، مشدداً على الاستعداد للعمل مع وسائر الشركاء، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، لتفادي الانزلاق إلى مواجهة جديدة، وسيتخذ العراق كل ما يلزم من خطوات تصبّ في مصلحته الوطنية، وتخدم هدف منع الحرب، من خلال الحوار المبني على أسس القانون الدولي".من جانبه، أشاد "بمستوى الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، وبجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار البلاد، مؤكداً اعتزاز فرنسا بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ورغبتها في مواصلة دعم العراق، كما جرى التباحث بشأن زيارته المقررة إلى بغداد، معبّراً عن تطلعه إلى أن تحقق الزيارة أهدافها العملية".