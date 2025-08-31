وقال الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يعرب عن استنكاره الشديد لجريمة اغتيال رئيس حكومة التغيير والبناء في الصامد، وعدد من الوزراء ورجال الخدمة العامة من المدنيين، ويعدها انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، واستهتارا بالأمن والسلم الإقليمي".وأضاف أن "الكيان الغاصب قد أعلن الحرب على دول المنطقة وشعوبها، فهو يواصل يوميا في وريفها، وفي ، عملياته العسكرية العدوانية، كما تستمر قواته في توسيع رقعة الحرب على وأهلها، ومنع وصول المواد الغذائية إليها، وتجويع شعبها وتشريده، مما يحمل شعوب العالم مسؤولية أخلاقية وإنسانية إزاء هذه الإبادة البشرية والمجاعة الجماعية".وشدد على أن "دول المنطقة وشعوبها مدعوة إلى موقف مسؤول، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي تفتك بالدول واحدة تلو الأخرى، وتنفذ مخططا لم يعد خافيا في إخضاع المنطقة، وإسقاطها، والهيمنة عليها عبر القوة الغاشمة والقتل والدمار".ويوم امس، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مقتل أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.