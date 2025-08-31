شركة اتصال رابعة.. العراق يوقع عقد تأسيس "النقال الوطني"

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقته ، ان "رئيس يرعى مراسم توقيع عقد التأسيس لـ( للهاتف النقّال )".وبينما لم تعلن التفاصيل بعد، فان تفاصيل العقد سبق ان تحدثت بها ، حيث سيكون مع العالمية، وتضمن انشاء شركة هاتف نقال وطنية مملوكة للحكومة، لتكون شركة اتصال رابعة بعد شركات زين واسياسيل، وكورك، وستتميز هذه الشركة الحكومية بانها تعمل بانترنت الجيل الخامس، خلافا للشركات الأخرى التي لاتزال بتقنية الجيل الرابع.