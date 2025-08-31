المحكمة الاتحادية العليا تثبّت قانون الأحوال الشخصية وتغلق الباب على "طعنه"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
محاولة اغتيال تستهدف شخصيات في يافا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539056-638922242640739617.jpg
المحكمة الاتحادية العليا تثبّت قانون الأحوال الشخصية وتغلق الباب على "طعنه"
سياسة
2025-08-31 | 03:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,881 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
اعلن عضو
اللجنة القانونية
النيابية،
محمد الخفاجي
، اليوم الاحد، ان
المحكمة الاتحادية العليا
ردت دعوى طعن ضد قانون الأحوال الشخصية، معتبرا ان الرد جاء بـ"لا يخالف الدستور"، ما سيجعل القانون محصنًا من أي طعن لاحق.
وقال
الخفاجي
في تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وتابعته
السومرية نيوز
، انه "كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وردتها المحكمة، لعدم وجود مخالفة دستورية، وليس لعدم وجود مصلحة ولا لعدم الاختصاص، وإنما لعدم وجود مخالفة دستورية، ما يعني ان كافة الدعاوى اللاحقة ستُرد أيضا".
وأضاف: "
مبارك
للجميع قانونهم وإنجازهم ، وخسارة أخرى للطرف المعارض".
ويظهر موقع
المحكمة الاتحادية العليا
ان 9 اشخاص بينهم نواب وشخصيات مدنية، والجزء الأكبر منهم من النساء، قدموا طعنا بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ تشريعه في مطلع العام الحالي، الا ان جلسة النطق بالحكم يبدو انها كانت مؤجلة قبل ان تصدر المحكمة قراراها اليوم.
وضمت قائمة الطاعنين بالقانون كلا من "رقية
عبد الكريم لعيبي
، غزل
خالد حسن
،
زهراء
وليد جاسم، نور نافع علي، هناء ادور جورج رئيس شبكة النساء العراقيات، انسام سلمان خضير/ رئيس منظمة ايسن لحقوق الانسان، ينار
حسن محمد
رئيس منظمة حرية المرأة، رائد جاهد فهمي، وائل منذر حسون".
وطالب الطاعنون بـ"الحكم بعدم صحة إجراءات المجلس بالتصويت على القانون وعدم دستورية القانون بالمجمل كونه بني على إجراءات غير صحيحة، كما طلبوا الحكم بعدم دستورية عبارة (وليس لهما تغيير خيارهما لاحقاً) الواردة في المادة (1/ أ) والشق الثاني من الفقرة (أ: وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى
محكمة الأحوال الشخصية
لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام
الشرعية
للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي
الجعفري
إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب، ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق
المهر
المؤجل عند المطالبة والميسرة، في حدود تفسيره بما يجعل العقد محل تغيير بالإرادة المنفردة والفقرات (د ، ز ، ح) من نفس المادة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
المحكمة الاتحادية تنسف تعديل قانون جوازات السفر الدبلوماسية "مدى الحياة"
05:51 | 2025-08-20
القاضي حسن فؤاد يؤدي اليمين الدستورية عضواً احتياطياً في المحكمة الاتحادية العليا
05:59 | 2025-07-10
مصدر: استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري
07:49 | 2025-06-23
موقف جديد من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب موظفي كردستان
04:50 | 2025-06-15
الاحوال الشخصية
المدونة
المحكمة الاتحادية العليا
محكمة الأحوال الشخصية
المحكمة الاتحادية
عبد الكريم لعيبي
اللجنة القانونية
الاتحادية العليا
السومرية نيوز
محكمة الاتحاد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
45.33%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
اقتصاد
21.11%
09:55 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
09:55 | 2025-08-30
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
أمن
17.39%
02:02 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
02:02 | 2025-08-31
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
اقتصاد
16.17%
03:34 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
03:34 | 2025-08-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
اخترنا لك
شركة اتصال رابعة.. العراق يوقع عقد تأسيس "النقال الوطني"
03:23 | 2025-08-31
حزب الدعوة "غاضب" من اغتيال الحكومة اليمنية.. ويدعو شعوب المنطقة لـ"وضع حد لإسرائيل"
03:01 | 2025-08-31
نائب: رئاسة الوزراء خط أحمر بيد الشيعة لمئتي عام.. المرجعية اوصت بالمشاركة بالانتخابات
16:43 | 2025-08-30
السوداني: لبغداد الحصة الأكبر من المشاريع
16:04 | 2025-08-30
مباحثات هاتفية بين السوداني وماكرون حول ملفات متعددة وتحذير من مخاطر حرب جديدة
09:00 | 2025-08-30
الكلداني يطالب الخنجر بالاعتذار عن مفردة "الغوغائيين" وتوضيح الجهة المقصودة
07:00 | 2025-08-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.