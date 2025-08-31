السامرائي يستقبل وفدًا من شيوخ ووجهاء ناحية الزاب: العمل على تحقيق تطلعات أبناء كركوك

وذكر للسامرائي في بيان، ان الأخير "استقبل، في مكتبه ببغداد، صباح اليوم الأحد، عضو التحالف عن ، غازي عبيد ، برفقة عدد من شيوخ ووجهاء ناحية في المحافظة.وأضاف البيان انه تم خلال اللقاء بحث أبرز القضايا التي تهم الناحية، وطرح مجموعة من المطالب الخدمية والاجتماعية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق بين ممثلي التحالف والأهالي لضمان إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية، والعمل على تحقيق تطلعات أبناء .