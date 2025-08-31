الصفحة الرئيسية
محاولة اغتيال تستهدف شخصيات في يافا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539086-638922413124412697.jpg
استبعاد نحو 650 مرشحاً من السباق الانتخابي.. المفوضية: 3 فقط عادوا بقرارات قضائية
سياسة
2025-08-31 | 08:47
سياسة
2025-08-31 | 08:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
342 شوهد
أعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، اليوم الأحد، استبعاد 647 مرشحاً من السباق الانتخابي حتى الآن، فيما أشارت إلى عودة ثلاثة مرشحين فقط بموجب قرارات قضائية.
وقال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "عدد المرشحين الذين تم استبعادهم من السباق الانتخابي بلغ 647 مرشحاً حتى الآن، أما عدد المرشحين الذين أعيدوا حتى الآن بقرارات من القضاء فهم ثلاثة فقط".
وأضاف، أن "المفوضية لا تتعرض لأي ضغوط، وتعمل وفق ما نص عليه القانون باعتبارها جهة تنفيذية"، منوهاً بأن "القانون ينص على إرسال أسماء المرشحين إلى جهات تدقيقية يصل عددها إلى 13 جهة، من بينها الدفاع، والداخلية، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، والأمن الوطني، وجهاز المخابرات وغيرها".
وأوضح، أن "المفوضية ملزمة بتنفيذ ما يرد من تلك الجهات المذكورة أعلاه، وفي حال وجود مؤشرات تستدعي الاستبعاد، يتم اتخاذ القرار بذلك وفقاً للإجراءات القانونية"، مستدركاً بالقول: "كل قرارات الاستبعاد قابلة للطعن، وأي مرشح يرى أن هناك مظلومية بحقه، يحق له
اللجوء
إلى الهيئة القضائية المختصة".
وأشار إلى، أنه "بمجرد تبليغ المرشح أو الحزب بقرار الاستبعاد، يمنح القانون مهلة ثلاثة أيام لتقديم طعن أو استبداله من قبل الحزب"، مبيناً أن "الهيئة القضائية ملزمة بالبت في الطعن خلال عشرة أيام، وفي حال صدور قرار بإعادة المرشح، تقوم المفوضية بإرجاعه إلى السباق الانتخابي، أما إذا ثبتت صحة الاستبعاد وفق ما ورد من الجهات المختصة، فيعتمد القرار".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
المفوضية تعلن استبعاد 12 مرشحاً من السباق الانتخابي (وثيقة)
09:37 | 2025-08-17
استبعاد النائب والمرشح سجاد سالم من السباق الانتخابي المقبل
11:25 | 2025-08-25
المفوضية تصدر قراراً بشأن المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي
08:46 | 2025-08-20
المفوضية تستبعد بشير الحجيمي من السباق الانتخابي
12:49 | 2025-08-19
مفوضية
الانتخابات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المفوضية العليا
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
الأمن الوطني
المفوضية ال
سومرية نيوز
السومرية
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
41.06%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
اقتصاد
21.21%
09:55 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
09:55 | 2025-08-30
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
دوليات
20.54%
08:25 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
08:25 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
أمن
17.19%
02:02 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
02:02 | 2025-08-31
أحدث الحلقات
عشرين
العراق في دقيقة
نشرة أخبار السومرية
Biotic
حصاد السومرية
الهوا الك
علناً
Celebrity
أسرار الفلك
الأكثر مشاهدة
عشرين
العراق في دقيقة
نشرة أخبار السومرية
Biotic
حصاد السومرية
الهوا الك
علناً
Celebrity
أسرار الفلك
اخترنا لك
طالباني بشأن احداث السليمانية: لا احد فوق القانون
10:51 | 2025-08-31
رئيس الوزراء: حجم التبادل التجاري مع تركيا تجاوز الـ20 مليار دولار
10:34 | 2025-08-31
الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم: قدمنا إلى بغداد البيانات المالية كافة
09:08 | 2025-08-31
السامرائي يستقبل وفدًا من شيوخ ووجهاء ناحية الزاب: العمل على تحقيق تطلعات أبناء كركوك
08:11 | 2025-08-31
المحكمة الاتحادية العليا تثبّت قانون الأحوال الشخصية وتغلق الباب على "طعنه"
03:56 | 2025-08-31
شركة اتصال رابعة.. العراق يوقع عقد تأسيس "النقال الوطني"
03:23 | 2025-08-31
