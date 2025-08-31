الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم: قدمنا إلى بغداد البيانات المالية كافة

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ ، إن رئيسها "ترأس اليوم اجتماعاً مع الوفد الحكومي المكلّف بالتفاوض مع ، واستمع خلال الاجتماع، إلى تقرير مفصل من الوفد التفاوضي حول آخر مستجدات المباحثات الفنية والقانونية مع الحكومة الاتحادية".ونقلت عن الوفد قوله إنه "قدّم للحكومة الاتحادية كافة البيانات والمعلومات اللازمة، مدعومة بالتوضيحات المطلوبة لمختلف القضايا والملفات".وأشارت حكومة إلى "ضرورة مواصلة الحوار وتكثيف الجهود لتسريع وتيرة المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تأمين الحقوق الدستورية والمستحقات المالية والرواتب للإقليم".