محاولة اغتيال تستهدف شخصيات في يافا
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539087-638922426802659707.jpg
الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم: قدمنا إلى بغداد البيانات المالية كافة
سياسة
2025-08-31 | 09:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
230 شوهد
أكدت حكومة
إقليم كردستان
، اليوم الأحد، تقديم وفدها التفاوضي البيانات والمعلومات اللازمة حول رواتب موظفيها إلى
بغداد
.
وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن رئيسها
مسرور بارزاني
"ترأس اليوم اجتماعاً مع الوفد الحكومي المكلّف بالتفاوض مع
الحكومة الاتحادية
، واستمع خلال الاجتماع، إلى تقرير مفصل من الوفد التفاوضي حول آخر مستجدات المباحثات الفنية والقانونية مع الحكومة الاتحادية".
ونقلت عن الوفد قوله إنه "قدّم للحكومة الاتحادية كافة البيانات والمعلومات اللازمة، مدعومة بالتوضيحات المطلوبة لمختلف القضايا والملفات".
وأشارت حكومة
إقليم كردستان
إلى "ضرورة مواصلة الحوار وتكثيف الجهود لتسريع وتيرة المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تأمين الحقوق الدستورية والمستحقات المالية والرواتب للإقليم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
حكومة إقليم كردستان
رواتب موظفي الاقليم
الحكومة الاتحادية
إقليم كردستان
السومرية نيوز
مسرور بارزاني
سومرية نيوز
السومرية
بارزاني
كردستان
