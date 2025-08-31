Alsumaria Tv
رئيس الوزراء: حجم التبادل التجاري مع تركيا تجاوز الـ20 مليار دولار

سياسة

2025-08-31 | 10:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس الوزراء: حجم التبادل التجاري مع تركيا تجاوز الـ20 مليار دولار
111 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ان حجم التبادل التجاري مع تركيا تجاوز الـ20 مليار دولار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، مجموعة من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي 17 شركة تركية تنشط بمختلف المجالات والقطاعات، بحضور رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، وعدد من المستشارين وسفير الجمهورية التركية لدى العراق"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير التفاهم والتعاون في قطاع المياه، ضمن الاتفاق الإطاري للتعاون في ملف المياه الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول 2024، بعد توقيعه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وأكد رئيس الوزراء ان "الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع الشركات التركية، في ضوء العلاقة المتميزة بين البلدين، والتي شهدت تطوراً متنامياً خلال السنتين الماضيتين اعتماداً على رؤية وإرادة قيادة البلدين بأهمية تطوير العلاقات والشراكة الثنائية"، مشدداً على أن "بوابة الاقتصاد والاستثمار والأعمال هي إحدى اهم الركائز للشراكة وتطوير العلاقة وتوثيق الترابط التجاري والاقتصادي".
وبيّن رئيس مجلس الوزراء ان "الحكومة حريصة على دعم القوانين والقرارات التي توفر أفضل بيئة جاذبة للاستثمار في ظل الاستقرار الملحوظ، وتسعى لتعزيز وجود الشركات التركية لتنفيذ مشاريعها، بما تمتلكه من حضور كبير في العراق، مع تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 20 مليار دولار"، مشيرا الى "مضي العراق في مشروع طريق التنمية وما سيوفره من فرص تعزز الشراكة بين العراق وتركيا وباقي دول المنطقة".
من جانبه، أعرب السفير التركي عن تقديره لجهود رئيس مجلس الوزراء في تعزيز وتطوير العلاقات والشراكة بين البلدين، مؤكداً أن "العلاقة لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، وانما تشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري لإنجاز المشاريع في العراق".
اخترنا لك
طالباني بشأن احداث السليمانية: لا احد فوق القانون
10:51 | 2025-08-31
الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم: قدمنا إلى بغداد البيانات المالية كافة
09:08 | 2025-08-31
استبعاد نحو 650 مرشحاً من السباق الانتخابي.. المفوضية: 3 فقط عادوا بقرارات قضائية
08:47 | 2025-08-31
السامرائي يستقبل وفدًا من شيوخ ووجهاء ناحية الزاب: العمل على تحقيق تطلعات أبناء كركوك
08:11 | 2025-08-31
المحكمة الاتحادية العليا تثبّت قانون الأحوال الشخصية وتغلق الباب على "طعنه"
03:56 | 2025-08-31
شركة اتصال رابعة.. العراق يوقع عقد تأسيس "النقال الوطني"
03:23 | 2025-08-31

