دولة القانون: حسين المالكي لا يمثلنا

وقال للائتلاف في بيان ورد لـ ، "نود ان نوضح للرأي العام ووسائل الإعلام، بأن المدعو الذي يظهر بصفة "عضو في ائتلاف دولة القانون" لا يمت بصلة إلى الائتلاف، ولا يمثل مواقف الائتلاف أو توجهاته".وأضاف "نُحمّل من يروج لمثل هذه الصفة المسؤولية القانونية والأخلاقية"، داعيا "المؤسسات الإعلامية كافة الى توخي الدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن إضفاء صفات غير صحيحة على أشخاص لا علاقة لهم بالائتلاف".