العراق وتركيا يبحثان العلاقات الثنائية وملف المياه

بحث وزير الخارجية العراقي ، الأحد، ووفد من العلاقات الثنائية وملف المياه.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "استقبل نائب رئيس ، ، اليوم الأحد، وفداً من برئاسة السفير ، لدائرة والعراق في الوزارة".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "استعراض مسار العلاقات الثنائية بين وتركيا وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم التباحث بشأن ملف المياه وأهميته في تعزيز التعاون المشترك وضمان الحقوق المائية للعراق".



وأكد حسين "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية للبلدين".



من جانبه، أعرب رضا عن "رغبة في تعزيز التعاون مع في مختلف المجالات، ولاسيما في ملفي المياه والتبادل التجاري، بما يخدم تطلعات الشعبين ويعمّق أواصر الصداقة بينهما".



كما تناولت المباحثات "آفاق التبادل التجاري بين الجانبين وضرورة توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الثنائية، بحسب البيان.