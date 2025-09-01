علاوي والسيد الحكيم يشددان على ضرورة تفعيل الجهود المشتركة بين القوى الوطنية لتجاوز التحديات

وقال مكتب زعيم في بيان ورد لـ ، إنه "جرى خلال اللقاء بحث اخر تطورات الاوضاع السياسية والامنية في فضلا عن مناقشة مستجدات المشهد الإقليمي والتأكيد على أهمية وتعزيز الاستقرار من خلال وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية".وبحسب البيان، شدد الجانبان على "ضرورة تفعيل الجهود المشتركة بين القوى الوطنية لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الاصلاح والاستقرار".وتابع البيان، أن "اللقاء ملف الانتخابات المقبلة وضرورة توفير بيئة انتخابية نزيهة وآمنة تضمن مشاركة واسعة وتمثيلا حقيقيا لإرادة الناخبين والتأكيد على اهمية دعم المسار الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطن بالعملية السياسي".