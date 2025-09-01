مرصد عراقي يكشف الامتيازات الممنوحة للسفراء العراقيين وتداعياتها على الموازنة

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "راتب السفير في يبلغ نحو 12 مليون دينار، إضافة إلى تخصيص حمايتين مع سائق، وسيارة خاصة، فضلاً عن تأمين صحي له ولعائلته، وإيجار سكن في على نفقة الوزارة".وأضاف المرصد أن "السفير في البعثات الخارجية يتقاضى راتباً يصل إلى 12 ألف دولار، فضلاً عن 4 ملايين دينار كراتب اسمي في بغداد، إلى جانب إيجار منزل كبير تتحمله الوزارة، ووجود طاقم خدمي كامل يشمل موظفين وفلاحين وطباخين وعاملين للنظافة، بالإضافة إلى سيارات له ولعائلته وتأمين صحي شامل يغطيه وعائلته".وأوضح المرصد أن "عدد السفراء كان في السابق 26 سفيراً، لم يبقَ منهم سوى 13 سفيراً بعد التقاعد أو الوفاة، فيما تمت إضافة 93 سفيراً جديداً بعد تصويت البرلمان على منحهم الثقة".وبيّن المرصد أن "هذه الامتيازات، إلى جانب المخصصات الممنوحة لوكلاء السفراء والبعثات الدبلوماسية الأخرى، تمثل عبئاً مالياً ضخماً يرهق الموازنة العامة للعراق، ويستنزف مواردها في وقت يعاني فيه البلد من أزمات اقتصادية وخدمية ومعيشية خانقة، كان من الأولى توجيه هذه الأموال لمعالجتها".