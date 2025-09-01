استبعاد وجبة جديدة من المرشحين للسباق الانتخابي

اعلنت ، اليوم الاثنين، استبعاد وجبة جديدة من المرشحين لللانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، فيما قررت أيضا إعادة آخرين جرى استبعادهم بعد قبول طعونهم.



جاء ذلك بحسب سلسلة وثائق نشرتها المفوضية، ووردت لـ ، وكما ادناه: