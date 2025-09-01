رشيد: دور محوري للعراق في تخفيف توترات المنطقة

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، إن "رشيد استقبل اليوم نائب رئيس وزير الخارجية السيد حسي.، وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وبحث التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الساحة العراقية".وأشار رئيس الجمهورية، خلال اللقاء إلى "أهمية توطيد العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم وبما يخدم المصالح العليا للعراق ويدعم مسارات التعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".ولفت إلى "الدور المحوري الإيجابي الذي ينهض به في تخفيف حدة التوترات وترسيخ أسس السلام والتفاهم والحوار تجاه القضايا الدولية".