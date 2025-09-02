الصفحة الرئيسية
حصيلة مفجعة لضحايا زلزال في أفغانستان
السامرائي والنجيفي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون لضمان تمثيل عادل لمختلف المكونات
شدد رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
ورئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التعاون بين القوى السياسية الفاعلة لضمان تمثيل عادل لمختلف المكونات.
وقال مكتب
رئيس التحالف
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السامرائي
، استقبل اليوم رئيس
مجلس النواب
الأسبق، أسامة النجيفي، في العاصمة
بغداد
، حيث جرى خلال اللقاء التباحث حول مستجدات الساحة السياسية والمرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تنسيق وتفاهم بين القوى الوطنية، اضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية".
وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أبرز التحديات التي تواجه البلاد في الجوانب السياسية والخدمية والأمنية، مع التأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني وتغليب لغة الحوار بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات أبناء الشعب العراقي".
وبحسب البيان، شدّد الجانبان على "ضرورة تعزيز التعاون بين القوى السياسية الفاعلة لضمان تمثيل عادل لمختلف المكونات، والعمل المشترك لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بروح المسؤولية الوطنية، بما يحافظ على وحدة
العراق
ويعزز دوره على المستويين الإقليمي والدولي".
مقالات ذات صلة
السامرائي للسفير البريطاني: نتطلع لتعزيز التعاون بمختلف المجالات
04:56 | 2025-08-21
السامرائي: عدم توزيع السفراء بشكل عادل بين محافظات المكون السني سببه القيادات السنية
09:00 | 2025-08-29
الأعرجي والسفير التركي يؤكدان ضرورة استمرار التعاون بضبط الحدود وملف المياه ومكافحة الإرهاب
06:41 | 2025-08-13
العراق يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة
11:41 | 2025-07-10
خبر سار لجميع المتقاعدين
محليات
51.72%
12:21 | 2025-08-31
خبر سار لجميع المتقاعدين
12:21 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
دوليات
18.63%
08:25 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
08:25 | 2025-08-31
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
محليات
15.35%
10:14 | 2025-09-01
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
10:14 | 2025-09-01
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
اقتصاد
14.3%
09:57 | 2025-08-31
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
09:57 | 2025-08-31
اجتماع بارزاني والحسان... تأكيد على ضرورة ضمان المستحقات المالية لمواطني كردستان
05:40 | 2025-09-02
القضاء يكشف عن احصائية جديدة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو
05:32 | 2025-09-02
وزارة الهجرة تتصدي للحملات الانتخابية غير القانونية في مخيمات النازحين
03:40 | 2025-09-02
الإطار التنسيقي يدعو دول المنطقة لتبني رؤية مشتركة لدرء الأخطار
16:02 | 2025-09-01
رشيد: دور محوري للعراق في تخفيف توترات المنطقة
12:56 | 2025-09-01
الهايس: لا يشرفني ان أكون ضمن العملية الانتخابية المقبلة
10:47 | 2025-09-01
