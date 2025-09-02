السامرائي والنجيفي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون لضمان تمثيل عادل لمختلف المكونات

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " ، استقبل اليوم رئيس الأسبق، أسامة النجيفي، في العاصمة ، حيث جرى خلال اللقاء التباحث حول مستجدات الساحة السياسية والمرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تنسيق وتفاهم بين القوى الوطنية، اضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أبرز التحديات التي تواجه البلاد في الجوانب السياسية والخدمية والأمنية، مع التأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني وتغليب لغة الحوار بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات أبناء الشعب العراقي".وبحسب البيان، شدّد الجانبان على "ضرورة تعزيز التعاون بين القوى السياسية الفاعلة لضمان تمثيل عادل لمختلف المكونات، والعمل المشترك لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بروح المسؤولية الوطنية، بما يحافظ على وحدة ويعزز دوره على المستويين الإقليمي والدولي".