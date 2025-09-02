تأكيد عراقي أمريكي على الالتزام ببنود "اتفاق أيلول" بشأن الانسحاب

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " استقبل، اليوم، القائد الجديد للقيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال كروبر والوفد المرافق له، بحضور القائم بأعمال لدى ".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد التباحث في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة، والتقدم المحرز في مجال الحرب على الإرهاب، ومتابعة تنفيذ الإعلان المشترك الصادر في أيلول 2024، حيث جرى التأكيد على الالتزام بجميع بنود الاتفاق".وتابع المكتب، "كما شهد اللقاء التشديد على أهمية استمرار الحوار بشأن التعاون الأمني المشترك على المستوى الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول جوانب الشراكة الثنائية وسبل تنميتها".وبحسب البيان، أشار رئيس إلى أن "الشراكة بين العراق والولايات المتحدة قد حققت نتائج مهمة تخدم مصالح البلدين، وأسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار، محلياً وإقليمياً ودولياً".من جهته، أشاد الأدميرال بـ"دور العراق بوصفه نموذجاً للتعاون الناجح في مجال مكافحة الإرهاب"، مجدداً التزامه بـ"البناء على ما تحقق من نجاحات، والمضي في التعاون الأمني وتعزيز التواصل الستراتيجي في المرحلة المقبلة".