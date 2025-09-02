السامرائي يبحث مع وفد إيراني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء شهد التباحث حول العلاقات الثنائية بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية تطوير أواصر التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتعزيز التواصل البنّاء بين البلدين".وأكد بحسب البيان: "على أهمية تعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين، فضلا عن توسيع مجالات التواصل بين المؤسسات في مختلف المجالات، وبما يعزز الأمن والاستقرار ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون المستقبلي".