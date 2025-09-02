مؤسسة الشهداء ترفع دعوى قضائية ضد النائب الغريري بتهمة "التجاوز" (وثيقة)

– سياسة



أعلنت ، اليوم الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد النائب ، بتهمة الظهور على شاشات إحدى الفضائيات والتجاوز على الشهداء.

وجاء في الوثيقة :

"قام المشكو منه بالظهور على قناة الأولى العراقية وقد تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و تجاوز فيه واساء لشهداء وبث التفرقة بين شهداء إحدى الطوائف العراقية وشهداء المقدس وشهداء الجيش العراقي الباسل وإثارة النعرات الطائفية وبما ان القانون جرم هذه الافعال عليه نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق المشكو منه اعلاه استناداً إلى قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) السنة ١٩٦٩ المعدل".

