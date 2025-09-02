بارزاني والسفير التركي يؤكدان ضرورة "ضمان" حصة الإقليم في الموازنة

وقالت حكومة في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم وفداً تركياً برئاسة لدائرة وإيران في ، السفير ".وأضافت أن "الاجتماع، الذي حضره لدى إقليم كوردستان أرمان توبجو، شهد التباحث بشأن سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية على أساس المصالح المتبادلة، فضلاً عن استعراض الوضع العام في العراق والمنطقة".وأشارت إلى أن "اللقاء تطرق إلى ضرورة حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن الحقوق الدستورية وحصة الإقليم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى مناقشة مسار عملية السلام في ، وآخر التطورات على الساحة السورية، مع التأكيد على أهمية حماية وصون حقوق الشعب الكردي وسائر المكونات فيها".