العراق يعلن تضامنه مع السودان بعد كارثة إقليم دارفور

وقالت في بيان، "تعرب عن بالغ الأسى والحزن إزاء الكارثة الإنسانية التي شهدتها منطقة جبل مرة في إقليم بجمهورية الشقيق، نتيجة الانزلاق الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة، والذي أسفر عن وقوع مئات الضحايا بين وفيات ومصابين".وأضاف البيان "تتقدم الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، وإلى عائلات الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، والرحمة والسكينة لأرواح الضحايا في هذا المصاب الجلل".وأكدت الوزارة "تضامن جمهورية الكامل مع جمهورية السودان الشقيق في هذه المحنة الإنسانية الأليمة".