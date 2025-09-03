مشعان الجبوري يستقيل من حزب الوطن ورئاسته

وقال في تغريدة له على منصة "أكس" تابعتها ، "اشهد ان القوى المهيمنة على السلطة قد ضاقت بكل صوت مخالف واخذت تتفنن في استهدافه".وأضاف "‏ولكي أجنب حزب الوطن الذي يخضع لقانون الأحزاب تبعات آرائي ومواقفي، وقعت اليوم استقالتي من الحزب ورئاسته تاركاً الراية لمن يملكون قدرة أكبر على التكيف مع هذا الزمن العسير".