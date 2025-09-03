يوسف الكلابي رئيسا للجنة المالية النيابية خلفا لعطوان العطواني (وثيقة)



ـ سياسي



نُصب عضو ، اليوم الأربعاء، رئيسا للجنة المالية النيابية خلفا لعطوان العطواني.





وأظهرت وثيقة رسمية موافقة رئيس على تسمية الكلابي رئيسا للجنة المالية النيابية، خلفا لعطوان العطواني الذي تسلم منصب .



