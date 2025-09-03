للشهر الثاني على التوالي.. المتقاعدون يبحثون عن رواتبهم المتأخرة ولا إجابات حتى الان

ومنذ يوم امس، بدأ المتقاعدون العراقيون يتساءلون عن سبب تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين، التي اعتادوا ان تكون بين يوم 1 و2 من بداية كل شهر، لكن لاتزال الجهات المعنية صامتة امام أسباب التأخير او موعد اطلاقها، فعلى سبيل المثال أعلنت البدء بصرف رواتب المتقاعدين في 3 اب، ليتم اطلاق الرواتب فعليا في اليوم التالي من قبل المصارف.وبررت حينها تأخر اطلاق الرواتب لمصادفة أيام بداية شهر اب، مع المصارف الدولية في الخارج (السبت والأحد)، الامر الذي أدى لتأخر ارسال إيرادات النفط الى وبالتالي صرف الرواتب.ويترقب حوالي 3 ملايين متقاعد في العراق موعد اطلاق الرواتب خصوصا وان الفئات بهذه الاعمار تعيش بالكامل على الراتب التقاعدي ولا تمتلك موارد دخل أخرى بالغالب.وتكشف عملية تأخر الرواتب مدى عمق ازمة السيولة في العراق، حيث ان الانفاق اكبر من الإيرادات، كما ان السيولة المالية لا تتوفر قبل مدة، بل تحتاج وزارة المالية الى جمع الأموال في الوقت القاتل قبل اطلاق الرواتب.