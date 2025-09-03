الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
للشهر الثاني على التوالي.. المتقاعدون يبحثون عن رواتبهم المتأخرة ولا إجابات حتى الان
سياسة
2025-09-03 | 06:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,363 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
للشهر الثاني على التوالي، يتأخر اطلاق رواتب المتقاعدين العراقيين، بعد ان كان اقصى موعد لاطلاق رواتبهم شهريًا يكون بين يوم 1 و2 من بداية كل شهر، لكن من المتوقع ان يكون موعد صرف الرواتب هذا الشهر متأخرا اكثر من شهر اب الماضي.
ومنذ يوم امس، بدأ المتقاعدون العراقيون يتساءلون عن سبب تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين، التي اعتادوا ان تكون بين يوم 1 و2 من بداية كل شهر، لكن لاتزال الجهات المعنية صامتة امام أسباب التأخير او موعد اطلاقها، فعلى سبيل المثال أعلنت
هيئة التقاعد
البدء بصرف رواتب المتقاعدين في 3 اب، ليتم اطلاق الرواتب فعليا في اليوم التالي من قبل المصارف.
وبررت
وزارة المالية
حينها تأخر اطلاق الرواتب لمصادفة أيام بداية شهر اب، مع
عطلة
المصارف الدولية في الخارج (السبت والأحد)، الامر الذي أدى لتأخر ارسال إيرادات النفط الى
العراق
وبالتالي صرف الرواتب.
ويترقب حوالي 3 ملايين متقاعد في العراق موعد اطلاق الرواتب خصوصا وان الفئات بهذه الاعمار تعيش بالكامل على الراتب التقاعدي ولا تمتلك موارد دخل أخرى بالغالب.
وتكشف عملية تأخر الرواتب مدى عمق ازمة السيولة في العراق، حيث ان الانفاق اكبر من الإيرادات، كما ان السيولة المالية لا تتوفر قبل مدة، بل تحتاج وزارة المالية الى جمع الأموال في الوقت القاتل قبل اطلاق الرواتب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
التخطيط تعلن انخفاض معدلات التضخم الشهري والسنوي للشهر الثاني تواليا
01:51 | 2025-08-24
انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية للشهر الثالث على التوالي
07:33 | 2025-07-14
الصين.. التضخم يواصل الانكماش للشهر الرابع على التوالي
08:56 | 2025-06-09
الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر أب
08:17 | 2025-08-04
رواتب المتقاعدين
تاخر الرواتب
السومرية نيوز
وزارة المالية
هيئة التقاعد
سومرية نيوز
السومرية
العراق
عطلة
سومر
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
محليات
40.48%
10:14 | 2025-09-01
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
10:14 | 2025-09-01
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
23.38%
10:09 | 2025-09-02
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
10:09 | 2025-09-02
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
اقتصاد
21.97%
09:22 | 2025-09-01
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
09:22 | 2025-09-01
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.17%
03:38 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:38 | 2025-09-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-03
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
من الأخير
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
من الأخير
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Live Talk
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
Live Talk
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
اخترنا لك
المفوضية تصادق على الانتشار النهائي لأعداد مراكز ومحطات الاقتراع
08:22 | 2025-09-03
القضاء يوجه بالتشديد على "المحتوى الهابط"
06:30 | 2025-09-03
السوداني يكشف فحوى زيارته إلى سلطنة عمان: توسعة العلاقات ومذكرات تفاهم
06:10 | 2025-09-03
يوسف الكلابي رئيسا للجنة المالية النيابية خلفا لعطوان العطواني (وثيقة)
05:04 | 2025-09-03
مشعان الجبوري يستقيل من حزب الوطن ورئاسته
04:54 | 2025-09-03
الفصل بين السلطات.. تشريع مرتقب لقانون "العاصمة بغداد"
03:35 | 2025-09-03
