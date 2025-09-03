القضاء يوجه بالتشديد على "المحتوى الهابط"

وقال اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وجه ، محاكم التحقيق للتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة صناع المحتوى الهابط واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحقهم لحماية الذوق العام".وأضاف ان "ذلك يأتي مع زيادة شيوع حالات نشر المحتوى الهابط في مواقع التواصل الاجتماعي".ويوم امس حدد وزير ، 7 حالات للمحتوى الهابط متمثلة بكل ما يخالف العقل والنقل، ويتناقض مع والأشراف، ويمس الشرع والورع، وينتهك الأخلاق والصدق، وكل ما يخالف حب الأديان والأوطان، وكل ما يفتقر إلى المنفعة أو الطاعة، إضافة إلى كل ما يضر بالبلاد ويدعم الفساد، فيما اطلق وسم "ضد المحتوى الهابط".