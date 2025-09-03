السوداني وسلطان عمُان يؤكدان على نشر الاستقرار بالمنطقة ومنع التصعيد

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان "التقى سلطان عُمان ، حيث جرت مراسم استقبال رسمي في قصر بمدينة صلالة".وأشار السوداني، وفق البيان، إلى "رغبة بتطوير علاقات التعاون مع عُمان، مؤكداً أن الشعب العراقي يحتفظ بالمواقف المتميزة للأشقاء العُمانيين في كل المراحل، وفي مختلف التحديات التي مرّ بها العراق والمنطقة".وعقد السوداني "لقاء موسعاً مع آل سعيد، بحضور وفدي البلدين، جرى فيه بحث الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة، حيث أشاد رئيس بمواقف السلطنة الداعية الى وقف العدوان، ونشر الاستقرار ومنع التصعيد، ليعقد سيادته لقاء ثنائياً مع جلالة السلطان".من جانبه، أكد سلطان عمُان، "رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والانفتاح على كل أوجه التبادل المثمر مع العراق، مبيناً توجيهاته الى وزراء الحكومة العمانية بأهمية تحويل مذكرات التفاهم الى خطوات عملية بالتعاون والشراكة مع العراق".كما أعرب عن "دعمه لخطوات العراق على الساحة الاقليمية، وكل ما بذلته على مسار وقف انتشار الصراع، وترسيخ الاستقرار في المنطقة".