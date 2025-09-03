بينها تخص النفط والصناعة.. توقيع اتفاقيتين و24 مذكرة تفاهم بين العراق وعُمان

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ ، إن "رئيس ، ونائب شهاب بن طارق آل سعيد، يرعيان مراسم توقيع اتفاقيتين و 24 مذكرة تفاهم مشترك في مجالات عدة، والتي جاءت بعد سلسة حوارات ومباحثات جرت في ومسقط بين وفود عراقية وعمانية".وبحسب البيان، فإن "الاتفاقيتين ومذكرات التفاهم هي كالآتي:■ اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.■ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع على الدخل ورأس المال.■ مذكرة تفاهم في المجال العدلي والقانوني.■ مذكرة تفاهم في المجال السياحي.■ مذكرة تفاهم في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق.■ مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الشبابي والرياضي.■ مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتخطيط العمراني.■ مذكرة تفاهم في مجال والبحث العلمي.■ مذكرة تفاهم في المجال التعليمي والتربوي.■ مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات والتعاون المشترك في قطاع سوق رأس المال.■ مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات.■ مذكرة تفاهم في مجال تنفيذ البرامج التدريبية في الإدارة وإعداد القادة.■ مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني.■ مذكرة تفاهم في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.■ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.■ مذكرة تفاهم في مجال تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات.■ مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية.■ مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بمجال تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار.■ مذكرة تفاهم في مجال الصناعة.■ مذكرة تفاهم في مجال توطين الصناعات الدفاعية.■ مذكرة تفاهم في مجال الموانئ واللوجستيات بين لموانئ ، ومجموعة أسياد في .■ مذكرة تفاهم في مجال تسويق النفط الخام العراقي.■ مذكرة تفاهم في مجال تخزين النفط.■ مذكرة تفاهم في مجال البورصة.■ مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، وغرفة تجارة وصناعة عمان.■ مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة ذكية بمحافظة ".