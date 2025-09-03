بينها تخص النفط والصناعة.. توقيع اتفاقيتين و24 مذكرة تفاهم بين العراق وعُمان

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز
، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، ونائب رئيس الوزراء العماني
شهاب بن طارق آل سعيد، يرعيان مراسم توقيع اتفاقيتين و 24 مذكرة تفاهم مشترك في مجالات عدة، والتي جاءت بعد سلسة حوارات ومباحثات جرت في بغداد
ومسقط بين وفود عراقية وعمانية".
وبحسب البيان، فإن "الاتفاقيتين ومذكرات التفاهم هي كالآتي:
■ اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
■ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب
على الدخل ورأس المال.
■ مذكرة تفاهم في المجال العدلي والقانوني.
■ مذكرة تفاهم في المجال السياحي.
■ مذكرة تفاهم في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق.
■ مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الشبابي والرياضي.
■ مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتخطيط العمراني.
■ مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي
والبحث العلمي.
■ مذكرة تفاهم في المجال التعليمي والتربوي.
■ مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات والتعاون المشترك في قطاع سوق رأس المال.
■ مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات.
■ مذكرة تفاهم في مجال تنفيذ البرامج التدريبية في الإدارة وإعداد القادة.
■ مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني.
■ مذكرة تفاهم في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
■ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.
■ مذكرة تفاهم في مجال تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات.
■ مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية.
■ مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بمجال تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار.
■ مذكرة تفاهم في مجال الصناعة.
■ مذكرة تفاهم في مجال توطين الصناعات الدفاعية.
■ مذكرة تفاهم في مجال الموانئ واللوجستيات بين الشركة العامة
لموانئ العراق
، ومجموعة أسياد في سلطنة عمان
.
■ مذكرة تفاهم في مجال تسويق النفط الخام العراقي.
■ مذكرة تفاهم في مجال تخزين النفط.
■ مذكرة تفاهم في مجال البورصة.
■ مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، وغرفة تجارة وصناعة عمان.
■ مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة ذكية بمحافظة كربلاء المقدسة
".