وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، ان "نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرُ الخارجية، ، التقى وكيلِ الأمينِ العام للأمم المتحدة والمفوضِ العام لوكالةِ لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ، وذلك على هامش اجتماعات على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(164) المنعقدة في القاهرة".واضاف البيان، ان "اللقاء بحثُ الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما التطورات الراهنة في قطاع والمنطقة، إضافةً إلى مناقشة الجهود التي تبذلها الوكالة وكوادرها في تقديم الدعم والمساعدات للمواطنين الفلسطينيين".