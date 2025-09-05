السيد الصدر محذرا من تلوث المياه: اتركوا المهاترات السياسية ونشر الأكاذيب

– محلي

حذر زعيم ، اليوم الجمعة، من تلوث المياه.

وقال في تدوينة على منصة (X) وتابعتها ، "(مسألة إنسانية لا يمكن السكوت عنها)، فبعد أزمة الكهرباء المتجذرة في .. ها هي المخاوف من أزمة تلوث المياه في العراق تتصاعد تدريجيا".

واضاف "أنقذوا ماء العراق من التلوث، واتركوا المهاترات السياسية جانباً وابتعدوا عن نشر الأكاذيب والتسقيط السياسي".