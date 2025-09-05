الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
المالكي: تأجيل الانتخابات يعني سقوط الديمقراطية والعملية السياسية
سياسة
2025-09-05 | 11:53
Alsumaria Tv
المالكي: تأجيل الانتخابات يعني سقوط الديمقراطية والعملية السياسية
سياسة
2025-09-05 | 11:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
206 شوهد
اكد زعيم ائتلاف دولة القانون،
نوري المالكي
، اليوم الجمعة، ان تأجيل الانتخابات يعني سقوط الديمقراطية والعملية السياسية، مشيرة الى ان الانتخابات ستجرى بموعدها المحدد.
وقال
المالكي
، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل
السومرية نيوز
، إنه "لا تسمعوا الى من يقول ستؤجل الانتخابات، وإن أجلت ستسقط الديمقراطية والعملية السياسية في
العراق
، وسيجري الاقتراع في موعده المحدد".
واشار الى ان "المشاركة في الانتخابات يعد ممارسة الحق الديمقراطي والشرعي للمواطنين، وليست محطة لشل مؤسسات الدولة التي يجب أن تكون فوق الصراعات السياسية والحزبية".
وأضاف المالكي، أن "البلد الذي لا يخضع للقانون والدستور، سيكون بلد فوضى"، مشدداً على ضرورة "الانفتاح على الدول الصديقة وأن يكون العراقيون أقوياء في بلدهم، ومنع التدخل الخارجي".
واكمل: "التدخلات الخارجية تمثل قمة الاهانة للشعب، ويجب ان يكون هناك وفاق سياسي بين المكونات واذا انعدم ذلك سيذهب استتباب الامن".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
المالكي يطلق تحذيراً نارياً: تأجيل الانتخابات يعني سقوط العملية السياسية
12:24 | 2025-08-24
المالكي: الاسرة الصحفية اول الداعمين للعملية السياسية وقدمت الكثير من التضحيات
07:34 | 2025-07-15
استغلال الخدمات العامة: جشع انتخابي يقوض نزاهة الديمقراطية
16:17 | 2025-07-25
تأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات
07:25 | 2025-08-23
المالكي
انتخابات
السومرية نيوز
نوري المالكي
سومرية نيوز
السومرية
العراق
سيكو
سومر
+A
-A
أنباء عن اشتباكات في أربيل
أمن
45.66%
17:49 | 2025-09-04
أنباء عن اشتباكات في أربيل
17:49 | 2025-09-04
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
أخبار الطقس
26.56%
02:20 | 2025-09-04
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
02:20 | 2025-09-04
المالية توضح سبب تأخر صرف رواتب المتقاعدين: مؤمّنة بالكامل
محليات
14.17%
07:55 | 2025-09-04
المالية توضح سبب تأخر صرف رواتب المتقاعدين: مؤمّنة بالكامل
07:55 | 2025-09-04
رغم الخسارة بهدف من عمان.. منتخبنا الشبابي يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
رياضة
13.61%
11:37 | 2025-09-04
رغم الخسارة بهدف من عمان.. منتخبنا الشبابي يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
11:37 | 2025-09-04
