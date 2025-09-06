ترامب يوقع امرا لإعداد "قائمة سوداء" للدول.. هل تتضمن العراق؟

وبحسب وسائل اعلام أمريكية، فإن هذه القائمة مستوحاة من قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي تعدها الأميركية والتي تتضمن عقوبات مالية على الدول المدرجة فيها، وبينما لم تعلن رسميا بعد أسماء الدول التي قد تدرج في القائمة السوداء، لكنّ مسؤولا كبيرا أفاد بأن وإيران وأفغانستان قد تكون من بينها بسبب "تورطها المتكرر في دبلوماسية الرهائن".وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لصحفيين: "اليوم نضع حدا واضحا وخطا أحمر: لا يمكنكم استخدام أميركيين كورقة مساومة وإلا ستواجهون تبعات وخيمة".وبموجب المرسوم الجديد، تخضع الدول التي تستهدفها لعقوبات، كما يُمنع مسؤولوها المتورطون في التوقيفات من دخول ، كذلك، يمكن وزارة الخارجية بموجب المرسوم الجديد منع المواطنين الأميركيين من السفر إلى البلدان المدرجة في القائمة.في الوقت الحالي، تمنع واشنطن مواطنيها من السفر إلى الشمالية، وهو قرار اتخذ بعد قضية ، الطالب الذي احتجز لعام ونصف عام قبل الإفراج عنه وهو في غيبوبة وتسليمه للولايات المتحدة، وتوفي بعد 6 أيام من عودته.