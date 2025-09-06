ما أسباب تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إلى العراق؟

وقال دولمري في تصريحات تابعتها ، أن كان من المقرر أن يزور إقليم كردتسان في 11 الجاري، غير أن "التطورات السياسية المعقدة في المنطقة والعالم، وانشغاله بالحرب في أوكرانيا"، أدت إلى تأجيل الزيارة إلى نهاية العام الحالي، كما حالت دون مشاركته في الاجتماعات التي جرت مؤخراً.وشهدت العاصمة الفرنسية ، الجمعة، افتتاح طريق "الپيشمرگة" في متنزه "أندريه سيترون"، بحضور الرئيس ورئيسة بلدية باريس ، وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من وكردستان والعالم.ونهاية الشهر الماضي، بحث وزير الخارجية العراقي ، والسفير الفرنسي في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى بغداد.