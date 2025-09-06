الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539825-638927791360431015.jpg
بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره
سياسة
2025-09-06 | 14:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
126 شوهد
أكد وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
، والقائم بالأعمال الأمريكي الجديد في
بغداد
جوشوا
هاريس
، أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره في المرحلة الراهنة.
وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
،
فؤاد حسين
، اليوم السبت، في
بغداد
، القائم بالأعمال الأمريكي الجديد،
جوشوا
هاريس
، وقدّم الوزير التهنئة لهاريس بمناسبة تسنّمه مهامه الجديدة، متمنياً له النجاح في عمله المقبل".
وجرى خلال اللقاء وفق البيان "التأكيد على أهمية العلاقات الجيدة بين
العراق
والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"، كما تمت "مناقشة نشاط الشركات الأمريكية العاملة في العراق، لاسيما خلال الفترة الأخيرة، حيث شُدد على ضرورة تهيئة بيئة مناسبة لعملها بما يخدم المصالح المشتركة".
وتطرق الجانبان إلى "أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة، إضافة إلى بحث الملفات المالية والنفطية بين
الحكومة الاتحادية
وحكومة
إقليم كردستان
، مع الإشارة إلى التفهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها مع الشركات
النفطية الأمريكية
العاملة في الإقليم".
وتناول اللقاء أيضاً الوضع في
سوريا
، حيث تم التأكيد على ضرورة التعاون من أجل دعم الاستقرار هناك، وأهمية إشراك ممثلي جميع المكونات السورية في المسار السياسي لضمان تحقيق حالة من الاستقرار المجتمعي.
وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى مسألة المفاوضات المتوقفة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب البيان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
بغداد
واشنطن
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
مجلس الوزراء ووزير
النفطية الأمريكية
الحكومة الاتحادية
الولايات المتحدة
إقليم كردستان
مجلس الوزراء
فؤاد حسين
