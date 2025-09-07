الصفحة الرئيسية
البث المباشر
صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539877-638928455284842511.jpg
السوداني يوجه بإعفاء 15 مديراً بسبب الكهرباء
سياسة
2025-09-07 | 08:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,687 شوهد
وجه
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، بإعفاء 15 مديراً نتيجة التلكؤ في تطبيق تعليمات جباية الكهرباء.
وذكر بيان لمكتبه، ان "
السوداني
ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً للفريق الفني في وزارة الكهرباء، المعني بموضوع الجباية، خُصص لبحث مجالات وتطبيقات تقليل الهدر في
الطاقة الكهربائية
غير المقروءة، وتخفيض نسب الضائعات في شبكة التوزيع الكهربائية الوطنية، وتطوير عمليات الجباية، بحضور عدد من المستشارين في
مكتب رئيس
مجلس الوزراء
".
واضاف انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التفصيلية للوزارة خلال الشهور الثلاثة القادمة، وأساليب تطوير عملية تسديد أجور الكهرباء، وسبل الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، وشمول جميع نقاط الاستهلاك للمواطنين بنصب المقاييس والعدادات، وتفعيل أسلوب التقدير بمتوسط الاستهلاك للحالات التي لا تتوافر فيها مقاييس خلال المدة السابقة، فضلاً عن البحث في ملفّ الشركات الخاصة المتقدمة للعمل في قطاع الجباية على مستوى
العراق
".
وتابع ان "الاجتماع شهد التباحث في سعر التعرفة، وأهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ووزارة الكهرباء، وتقديم معلومات عن جميع
المباني الحكومية
لشمولها بالتحاسب والجباية".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بإعفاء 15 مديراً من مديري المراكز، نتيجة التلكؤ في تطبيق تعليمات الجباية ومتابعة الهدر، وكذلك توجيه وزارة الكهرباء بأن يكون ملف حصر الضائعات وتحقيق الجباية على رأس مهام مديري مراكز وفروع التوزيع".
كما وجّه "بزيادة صلاحيات مديري الفروع في وزارة الكهرباء لممارسة مهام أوسع وأشمل في تقليل ضائعات الطاقة، وضبط الهدر في القدرات المستهلكة غير المقروءة، ومحاسبة المقصرين في تحقيق هذه الأهداف، ابتداءً من مديري مراكز الصيانة والمناطق والفروع وباقي المسؤولين في شركات التوزيع".
ووجّه ايضا "بتكليف
هيئة المستشارين
بدراسة مشروع تصفية ديون قوائم استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين، وتقديم توصية بهذا الشأن للمجلس الوزاري للاقتصاد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
العراق
اعفاءات
محمد شياع السوداني
الطاقة الكهربائية
المباني الحكومية
هيئة المستشارين
شياع السوداني
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد شياع
أحدث الحلقات
