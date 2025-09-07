البرلمان يتحرك بشأن رواتب المتقاعدين

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " في استضافت برئاسة النائب وبحضور عدد من أعضائها، رئيس الوطنية ماهر حسين ورئيس التقاعد ".ورحّب رئيس اللجنة خلال الاستضافة بحضور مدير الاول لرئيس المجلس بالحضور، مؤكداً "أهمية فئة المتقاعدين ودورهم الكبير في خدمة البلد".واستفسر "عن أسباب تأخر صرف رواتبهم وآلية الدفع المعتمدة، إضافة إلى أسباب إلغاء نظام صندوق التقاعد وعدم إشعار اللجنة المالية بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة، بوصفها الجهة التشريعية العليا المسؤولة عن متابعة والهيئة".من جانبه، قدّم رئيس هيئة التقاعد استعراضاً لآلية احتساب الرواتب وإجراءات صرفها، موضحاً ان "التنسيق القائم مع الدوائر ذات العلاقة".وقدّم نبذة عن صندوق التقاعد الذي أُسس لتخفيف العبء عن واستثماره في مشاريع تسهم بدعم الموازنة العامة.كما تناول الاجتماع بحث عمل شركات الدفع الإلكتروني وآليات تسليم الرواتب والمواعيد الزمنية لذلك.وفي ختام الاستضافة، قررت اللجنة المالية استضافة وزيري التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي والدوائر المعنية، لمتابعة ملف التقاعد ووضع الحلول اللازمة لضمان انتظام صرف الرواتب.