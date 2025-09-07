سياسي عراقي محذرا: عاصفة لا مثيل لها قادمة على العراق

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، كتب الشابندر: "خذوها من درويش.. العاصفة القادمة وإن ومالت وطافت في كل مكان وليس لها مثيل في الزمان، فهي عاصفة هائجة يائجة مائجة، والعراق غايتها بمسلميه ومسيحييه وعربه وكرده وسنته وشيعته".وأكد الشابندر أن "الإيمان بالله ورسله والحصانة الوطنية الراسخة" هما السبيل الوحيد لحماية من هذه العاصفة الغامضة، التي لم يوضح طبيعتها أو مصدرها، لكنه أشار إلى أنها تهدف لزعزعة استقرار البلاد بكل أطيافها.