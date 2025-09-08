العدل تكسب دعوى قضائية ضد أردني وتؤكد: جنبت العراق دفع التعويضات مالية

وقال مدير عام في الوزارة، هيثم محي ، في بيان تابعته ، إنه "بناءً على الطلب المقدم الى الوزارة من قبل وبالتنسيق مع النظر في الدعوى القضائية المقامة امام القضاء للمطالبة بتعويض ، جراء صدور حكم (15) عاما بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من ارصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية".وأضاف، ان "الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة واعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداية حقوق النهائي الذي تقرر بموجبه اكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهزا للتنفيذ".واكد هيثم، ان "هذا الإنجاز يمثل انتصارا جديدا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها امام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب العامة الالتزامات المالية".